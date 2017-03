Efecto de los cursos propedéuticos en la licenciatura en ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UADY

En este artículo se presentan los resultados obtenidos al comparar las calificaciones obtenidas en las asignaturas Química, Cálculo 1 y Álgebra de alumnos de primer semestre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Los alumnos fueron divididos en dos grupos: quienes llevaron los cursos propedéuticos (de nivelación o semestre cero) y quienes no lo hicieron. La clasificación de estos dos grupos de alumnos se realiza con base en la puntuación que obtienen en el examen de ingreso (EXANI II del CENEVAL), el 60% de los alumnos admitidos, quienes obtuvieron las calificaciones más altas, inician en septiembre y el 40% de los alumnos admitidos inician en enero del año siguiente. A este 40% de alumnos se les ofrece los cursos de nivelación, los cuales son obligatorios. En este estudio se consideran a los estudiantes admitidos en el EXANI II en mayo 2014. Se tomaron muestras aleatorias de ambos grupos: 27 de quienes llevaron los cursos propedéuticos y 31 de quienes no los cursaron. Se realizaron cuatro comparaciones: una para cada asignatura y una adicional con la suma de calificaciones de las tres asignaturas. Los resultados indican que los cursos propedéuticos cumplen con su objetivo, esto es, favorecer las condiciones de los alumnos que obtuvieron los resultados más bajos en el EXANI II para aprobar las asignaturas aquí analizadas: Química, Cálculo 1 y Álgebra. Vázquez et al. (2008) concluyeron que es necesario implementar la obligatoriedad del curso propedéutico de Química con el fin de incrementar el éxito de los estudiantes en Química, lo que es concordante con los resultados obtenidos en el presente estudio, en que se concluye que el hecho de cursar el semestre cero de manera obligatoria, ayuda a los alumnos a cursar con éxito las asignaturas Química, Cálculo 1 y Álgebra del primer semestre de la licenciatura.