Sistema de reconocimiento inteligente de señales mioeléctricas del movimiento de mano humana

A Bassam, RA Conde-Gutiérrez, J Castillo, G Laredo, JA Hernández, 2014, Direct neural network modeling for separation of linear and branched paraffins by adsorption process for gasoline octane number improvement, “Fuel”. Vol. 124, 158-167.

A. Bassam, E. Santoyo, J. Andaverde, J. A. Hernández, O. M. Espinoza-Ojeda, 2010, Estimation of static formation temperatures in geothermal wells by using an artificial neural network approach, “Computers & Geosciences”, vol. 32, 1191-9.

Alonso, R. Hornero, P. Espino, R. de la Rosa, L. Liptak, (2001), Entrenador Mioeléctrico de Prótesis para Amputados de Brazo y Mano. Universidad de Valladolid.

C. P. Pedro, 2010, inteligencia artificial con aplicaciones en ingeniería, México D.F., “Alfaomega”.

N. López, F. di Sciasco, E. Orosco, N. Ledesma, A. Echenique, & M. Valentinuzzi, (2006), Control Mioelétrico de un brazo robótico, IV Congreso Iberoamericano sobre Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad. “Vittoria-Espiritu Santo-Brasil”: ISBN: 8496023451.

P. Parimal, S. Allen, & G. Rapach, (1988). Microcontroller based prosthetic device using myoelectric signal. Engineering in Medicine and Biology Society, “Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE”, 1427 – 1428.

V. I. Pedro & G.L. Inés, 2004, Redes de Neuronas Artificiales, Un enfoque Práctico, Madrid España, “Pearson Education”.

V. V. A. Sergio, 2017, Adquisición, Procesamiento e Interpretación de Señales Mioeléctricas para el Diseño y Fabricación Robótica, tesis de licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca.